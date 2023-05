Polizisten sitzen in einem Polizeiauto am Bahnhof in Wunstorf

Ein 35-Jähriger ist bei einem Streit im Bahnhof von Wunstorf mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

Nach einer Messerattacke mit einem lebensgefährlich Verletzten im Bahnhof von Wunstorf (Niedersachsen) ist der Täter weiter auf der Flucht. Das bestätigte eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei Hannover am Samstagmorgen. Die Ermittlungen laufen weiter, wie es hieß.

Am Freitagnachmittag hatte ein Mann einen 35-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei gab keine Auskunft darüber, ob es Hinweise auf die Identität des Täters gibt. Zum Gesundheitszustand des Opfers konnte die Sprecherin am Samstagmorgen keine Angaben machen.

Wunstorf: Mann stach nach Streit auf anderen ein

Die Tat ereignete sich bei einem Streit im Bahnhof von Wunstorf. Nach Angaben von Zeugen war das Opfer mit einem jüngeren Mann an einem Bahngleis aneinandergeraten. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stach der Jüngere mehrfach auf den 35-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberkörper und am Bein. Vier Ersthelferinnen - eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen - kümmerten sich um den 35-Jährigen, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bilder des Tages Wasserstraße 1 von 102 Zurück Weiter 1 von 102 Zurück Weiter 5. Mai: Geteiltes Leid Lhokseumawe, Indonesien. Bewohner der Großstadt in der Provinz Aceh und ausgemergelte Rinder suchen eine Müllhalde ab – die einen nach Dingen, die sie verkaufen können, die anderen nach Essbarem. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen Geschichten aus der ganzen Welt