Nordrhein-Westfalen macht den Aufschlag für die Saison der Sommerferien. Die Schüler freut's, doch auf den Straßen können sich Familien schon mal auf Staus und stockenden Verkehr einstellen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen startet als erstes der 16 deutschen Bundesländer am Donnerstag in die Sommerferien. Für die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler geht es jetzt sechs Wochen in die Ferien, bevor der Unterricht Anfang August wieder beginnt. Viele Familien starten in den Urlaub.

An den meisten der 5400 Schulen wurden am Mittwoch die Zeugnisse verteilt. Abiturientinnen und Abiturienten in NRW haben ihre Zeugnisse bereits früher bei ihren Entlassfeiern erhalten. An den NRW-Grundschulen gab es außerdem die Möglichkeit, die Zeugnisse bereits im Laufe der letzten Schulwoche an die Schüler auszugeben.

Der ADAC geht zum Ferienstart nicht von einem Stau-Chaos aus, denn der Reiseverkehr auf den Straßen soll sich über die gesamten Sommerferien verteilen. Zum Ferienstart müssen sich Reisende aber auf Staus und stockenden Verkehr einstellen, so der Club weiter.

Die höchste Staugefahr in NRW sieht der ADAC auf den Strecken Richtung Nord- und Ostsee, in die Niederlande und nach Süden in Richtung der Berge. Der ADAC geht davon aus, dass das höchste Staupotenzial während der Sommerferien in NRW freitags zwischen 14 und 19 Uhr besteht.