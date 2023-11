Bundespolizisten und Bahnarbeiter stehen in den Morgenstunden an der entgleisten S-Bahn im Tunnel hinter der Haltestelle Isartor. Foto

S-Bahn in München entgleist - wichtige Bahnstrecke gesperrt

Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Fahrgäste einer entgleisten S-Bahn in München. Doch der Zwischenfall auf der viel befahrenen Strecke blieb keineswegs folgenlos.

Eine S-Bahn ist in München in der Nacht zum Donnerstag an einem Bahnhof entgleist. Verletzt wurde niemand, es kam jedoch zu erheblichem Schaden und Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Aus bislang unklaren Gründen sei das Drehgestell der S-Bahn in einem Tunnel der Stammstrecke an einer Weiche entgleist. Das Gleisbett, der Unterbau sowie die S-Bahn seien dabei beschädigt worden. Die Insassen wurden den Angaben nach von der Feuerwehr zum Bahnsteig gebracht. 15 Fahrgäste saßen zum Zeitpunkt des Unfalls in der Bahn.

Die viel befahrene und für die Landeshauptstadt wichtige Bahnstrecke wurde gesperrt - noch unklar ist, wie lange. Ein Bahnsprecher teilte mit, das Drehgestell des Zuges müsse zunächst wieder auf die Schienen gesetzt werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.