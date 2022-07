Sehen Sie im Video: Nach 13 Jahren unverändert – Burger King Filiale wirkt wie eine Zeitkapsel













In einem Einkaufszentrum in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, wurde eine alte komplett erhaltene Burger King Filiale entdeckt. Das Besondere: Die Filiale wurde 2009 geschlossen, doch die Fläche in dem Einkaufszentrum nicht wieder neu vermietet.

Zwar ist alles voller Staub, doch es sieht abgesehen vom Design aus, als hätte die Burger King-Filiale erst gestern geschlossen. Nicht einmal die Mülleimer scheinen gelehrt worden zu sein. Die User im Netz sind von dem Retro-Look ziemlich begeistert.

Der Look der Filiale lässt darauf schließen, und das merken auch einige Twitter User an, dass die Innenausstattung länger nicht verändert wurde. Das Design erinnert eher an die 80er bzw. 90er Jahre.

Hochgeladen wurde das Video von der Regierung des New Castle County. Sie will dabei helfen, einen neuen Mieter für die Ladenfläche zu finden. Eigentlich schade, wenn diese Zeitkapsel irgendwann einer Renovierung zum Opfer fällt.

