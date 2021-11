Ein Mädchen macht angeblich mitten in den Bergen den USA eine seltsame Entdeckung. Mitten im Wald stößt Ry auf ein Haus, das wie en Diner aussieht und aus den 1950er Jahren zu stammen scheint. Auch eine Tankstelle mit Zapfsäulen aus dieser Zeit steht neben dem Haus. Texaco T ist ein US-amerikanisches Mineralölunternehmen, das heute zur Chevron Corporation gehört. Das Logo auf dem Haus trugen Tankstellen des Konzerns in den 30er bis 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Obwohl die TikTokerin den Ort des Hauses nicht verrät, lässt eine Telefonnummer am Gebäude auf den US-Bundesstaat New York schließen. In dem Gebäude sieht man alte Tische mit rot-karierten Tischdecken. An den Wänden hängen alte Schilder, überall stehen Dinge aus der Vergangenheit. Unter dem Video erklärt die junge Frau, dass sie den Tipp für das verlassene Gebäude von der Inhaberin ihrer Urlaubsunterkunft bekommen habe. Dies habe ihr auch erlaubt, es zu besuchen. Ob das Gebäude wirklich verlassen und versteckt ist? Daran zweifeln viele Nutzer – das Grundstück um das Haus sieht gepflegt aus. Unter dem Haus liegt eine Doppel-Leiter – und auch ein Auto ist kurz im Hintergrund zu sehen. Auch ob das Diner in den Bergen je seine Türen geöffnet hatte, ist unklar. Viele Nutzer vermuten, dass es sich auch um die Sammlung eines Antiquitätenliebhabers handeln könnte. Dennoch sind die Zuschauer der Videos begeistert. Mittlerweile haben sie mehrere Millionen Abrufe.Quelle: Newsweek