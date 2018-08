Verletzung: Coman wird dem FC Bayern erneut lange fehlen

Wie heisst der Film?

ein mann spielt frisbee mit sein hund und es fliegt auf die baum oder so, er hat eine frau und kleiner tochter. nach eine weile wacht er in ein fremdes haus auf und realisiert dass er nicht entkommen kann, irgend eine geheimdienst oder so versucht seine existenz zu verheimlichen. in eine andere scene findet er eine zeichnung von seine tochter im spalt unter eine kommode oder wand und in eine andere scene grabt er die erde um irgend etwas zu finden die mit sein hund zutun hat. weiss jemand um welche film es sich handelt?