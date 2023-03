Frühlingsgefühle lassen manchen Vergebenen in Gedanken auch mal zu einer anderen Person als dem eigenen Partner schweifen: Paartherapeutin Birgit Fehst erzählt im Interview, wie oft es tatsächlich vorkommt, dass man sich fremdverliebt. Und: warum es überhaupt dazu kommt, was die Folgen sein können und wie Sie damit am besten umgehen.