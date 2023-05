In Verona hat ein 60-jähriger Mann jahrelang seine tote Mutter in der Wohnung aufbewahrt

von Jacqueline Haddadian In Plastiksäcken verpackt haben Polizisten eine stark verweste Leiche in Verona gefunden. Es soll sich bei der Toten um eine gebürtige Kölnerin handeln. Die Frau galt seit 2017 als verschwunden.

Über Jahre hat ein Mann in Verona neben seiner toten Mutter in ihrer Wohnung geschlafen und gleichzeitig ihre Rente eingesackt. Das berichten diverse Medien. Seine Mutter gilt bereits seit 2017 als verschwunden. Nachbarn erzählte er, seine damals 86-jährige Mutter sei nach Deutschland, in ihr Heimatland, zurückgekehrt.

Sechs Jahre und rund 180.000 Euro ergaunerter Rente später flog der Betrug schließlich auf: Den Behörden war aufgefallen, dass die 1934 geborene Frau seit Jahren während der Coronapandemie weder beim Arzt gewesen war noch anderweitige Leistungen der Krankenkasse in Anspruch genommen hatte. Zudem ging eine Anzeige bei der örtlichen Polizei ein. Anwohner hatten sich über Obdachlose auf einem Grundstück, welches im Besitz der Verstorbenen war, beschwert.

Ermittlungen gegen den Sohn wegen schweren Betrugs und Störung der Totenruhe

Nach wiederholt unbeantworteten Kontaktversuchen seitens der Polizei machten sich die Ermittler auf die Suche nach der Frau. Die Polizeibeamten klopften am vergangenen Donnerstag an die Tür der Frau, aber niemand reagierte. Daraufhin verschafften sich die Polizisten Zutritt zu der Wohnung, wo sie die Leiche der Frau in Plastiksäcken verpackt fanden.

Die Leiche war bereits stark verwest und lag auf einem Bett, in welchem die Frau zu Lebzeiten zusammen mit ihrem Sohn geschlafen hatte. Während der Durchsuchung der Räume war der 60-jährige Sohn nicht vor Ort. Er stellte sich später selbst der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des schweren Betrugs und Störung der Totenruhe ermittelt. Eine Obduktion der Leiche soll feststellen, was die Todesursache der Frau war.

Frau lebte zurückgezogen seit dem Tod ihres Mannes

Die Frau, eine gebürtige Kölnerin, lebte seit ihrer Heirat mit einem Italiener in Verona. Sie soll einige Immobilien in der Stadt besessen haben und einen gewissen Wohlstand erreicht haben. Nach dem Tod ihres Mannes führte sie ein zurückgezogenes Leben.

Quellen: Spiegel, Berliner Morgenpost, Mirror

Sehen Sie im Video: Ein 72-Jähriger aus Thailand lebte 21 Jahre lang mit der Leiche seiner verstorbenen Frau. Jede Nacht schlief er neben ihr. Erst jetzt konnten seine Söhne Charn Janwatchakal davon überzeugen, ihre Mutter einzuäschern.