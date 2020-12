Es gibt Produkte, die an Absurdität nicht zu übertreffen sind, aber trotzdem von Amazon angeboten – und von echten Kunden gekauft werden. Auf der Suche nach den verrücktesten Angeboten haben wir eine Vielzahl kurioser Sachen gefunden, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Achtung, ab hier wird es skurril!

Egal, was Sie suchen, in neun von zehn Fällen werden Sie wahrscheinlich bei Amazon fündig. Auf der Website lassen sich Millionen unterschiedlicher Artikel für den alltäglichen Bedarf finden. Schaut man jedoch genauer hin, finden sich in dem Onlineshop auch Kuriositäten, die auf den ersten Blick keinen Sinn zu ergeben scheinen. Es gibt skurrile und lustige, ungewöhnliche und schlichtweg dämliche Produkte, die sich einen Platz in dem Amazon-Kosmos gesichert haben. Und warum? Weil es Menschen gibt, die diese Sachen tatsächlich kaufen. Aber selbst wenn nicht, ist es ein großer Spaß, sich allein die Bewertungen dazu durchzulesen.

1. Fisch Flops

Affiliate Link Coddies Fisch Flops Jetzt shoppen 19,99 €

Man könnte meinen, es handele sich bei diesen Plastikfischen um Angelköder oder ein Beißspielzeug für Hunde, aber nein: Es sind Schlappen – oder genauer gesagt "Fisch Flops" für Männer und Frauen. Durch die offenen Mäuler werden die nackten Füße geschoben, sodass der große Zeh vorne wie eine künstliche Zunge zum Vorschein kommt. Hier wurde das Wort "Badelatschen" ganz neu interpretiert.

2. Wursttrommel

Wir können nur spekulieren, wieso dieser Hersteller meint, dreieinhalb Meter Wurst auf eine Kabeltrommel ziehen zu müssen. Zugegeben, die 240 Gramm nach Krakauer Art klingen mehr als man glauben möchte – den Sinn dahinter haben wir trotzdem nicht verstanden. Falls Sie jetzt der Versuchung nicht widerstehen können, ihre Fleischeslust mit dieser Wursttrommel zu stillen, dann nur zu!

3. Katzenpo-Malbuch

Affiliate Link Katzenpo: Schlüpfriges Ausmalbuch für Erwachsene Jetzt shoppen 6,99 €

Ja, Sie haben richtig gelesen: In diesem Malbuch für Erwachsene dreht sich alles um den Katzenpo. Wir müssen an dieser Stelle zugeben, dass wir kurz versucht waren, das Produkt zu bestellen – nur um herauszufinden, worin der Reiz bei diesem Malbuch liegt. Wir haben uns dann aber doch wieder gefangen.

4. Hühnersuppen-Spray

Affiliate Link Raumspray Chicken Soup Jetzt shoppen 24,95 €

Es scheint Menschen zu geben, die den Duft einer frisch zubereiteten Hühnersuppe so toll finden, dass sie sogar ein Raumspray kaufen würden – das ihrem Lieblingsessen nachempfunden wurde. Wenn Sie also mal wieder eine muffige Wohnung betreten und denken: Mensch, der Geruch einer Hühnersuppe würde das Raumklima deutlich verbessern, dann ist dieses Raumspray das richtige für Sie!

5. Waschmaschinen-Impressionen

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass manche Bilder oder Geräusche eine beruhigende Wirkung auf unseren Körper haben. Ob die rotierenden Motoren einer laufenden Waschmaschine dazu gehören, bleibt fraglich – der Hersteller dieser DVD ist davon jedoch überzeugt und schreibt: "Entspannung und Spaß für Ihr Wohnzimmer". Nun denn, vielleicht ist es ja einen Versuch wert?

6. Geflügel-Warnweste

Affiliate Link Warnweste für Hühner und Enten Jetzt shoppen 5,90 €

Wir konnten unseren Augen nicht trauen, als wir diese Warnwesten für Hühner und Enten entdeckt haben. Aber irgendwie macht es auch Sinn, sein Geflügel auf offenem Gelände damit zu schützen. Stellt sich die Frage, ob die Tiere durch ihr neonfarbenes Jäckchen nicht nur von Autofahrern, sondern auch von gefährlichen Raubtieren besser gesehen werden können?

7. Kack-Techniken

Affiliate Link Kacka Sutra: 52 inspirierende Techniken Jetzt shoppen 9,99 €

Es ist kein Geheimnis, dass sich vor allem Männer gerne über ihr großes Geschäft unterhalten, und das am liebsten mit Ihresgleichen. Das scheint auch der Grund dafür zu sein, warum in diesem Buch unterschiedliche Techniken vorgestellt werden, wie man(n) – entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise – am besten kacken gehen kann. Na dann: gutes Gelingen!

8. Boyfriend-Kissen

Bei diesem Produkt weiß man nicht so recht, ob man darüber lachen oder Mitleid haben soll – immerhin wurde es für einsame Singles entwickelt, die einfach nur mal in den Arm genommen werden wollen. Oder nachts jemanden zum Ankuscheln brauchen. Und damit Männer wie Frauen den passenden Arm bekommen, gibt es dieses Kissen in unterschiedlichen Varianten. Geschmäcker sind ja verschieden.

9. Notfall-Schnurrbart

Keine Ahnung, in welch misslicher Lage man sich befinden müsste, in der nur noch ein Schnurrbart zum Aufkleben die rettende Lösung wäre? Auf jeden Fall suggeriert dieses Set, dass es Menschen gibt, die ein derartiges Notfall-Set immer bei sich tragen sollten. Immerhin sehen die künstlichen Plastikhaare täuschend echt aus. Oder auch nicht.

10. Jodelnde Gewürzgurke

Dieses Produkt macht weder Sinn, noch hat es einen Nutzen. Also wozu braucht man eine Gewürzgurke, die obendrein auch noch jodeln kann? Laut Hersteller soll sie denen einen Freude bereiten, die schon alles haben – außer einer singenden Gurke. Man möge sich nur das Gesicht der zu beschenkenden Person vorstellen, die diese Rarität ihr Eigen nennen darf.

11. Mop-Anzug für Kinder

Irgendwie ist es gemein, aber auch ein bisschen lustig: Wenn das Kind eh schon den ganzen Tag auf dem Boden herumkrabbelt, kann es sich auch an der Hausarbeit beteiligen – mit diesem lustigen Babymob-Anzug in Größe 80 (acht bis 12 Monate). Immerhin besteht er aus 100 Prozent Baumwolle und kann nach getaner Arbeit in der Waschmaschine für den nächsten Durchlauf gereinigt werden.

12. Hundekostüm

Affiliate Link Hundekostüm für Weihnachten Jetzt shoppen 20,99 €

Es gibt sicherlich Hundebesitzer, denen bei diesem Anblick das Herz aufgeht. Wir waren dennoch überrascht, wie viele Weihnachtskostüme für Vierbeiner bei Amazon erhältlich sind. Und auch wenn dieses Kostüm nicht ungewöhnlich ist, kamen wir nicht umhin uns zu fragen, ob man seinem Haustier wirklich einen Umhang anlegen sollte, damit ein Weihnachtsmann auf ihm reiten kann?

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.