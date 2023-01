Er zielt, wirft und trifft.Dieser Volltreffer bringt das ganze Stadion zum Beben.Anschließend rennt Johnnie Durossette aus Muskogee, Oklahoma,vor Freude über das Spielfeld.Ortsmarke: Paycom Center in Oklahoma City, USADatum: 05. Januar 2023Während der Halbzeit eines Spiels der Oklahoma City Thunders gegen die Boston Celtics wurde der Fan auf das Feld eingeladen, um den schwierigen Wurf von der Spielfeld-Mitte aus auszuführen.Und das vor allen Zuschauern im Stadion.Sollte Johnnie treffen, würde er ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar erhalten.Trotz des enormen Drucks schaffte er es, den Basketball von der Spielfeld-Mitte aus in den Korb zu werfen.Nicht nur die Freude des Gewinners, sondern ebenfalls die Freude der Zuschauer, sowie des Maskottchens ist groß.Eines steht jedenfalls fest: Für diesen jungen Mann sind diese 20.000 US-Dollar ziemlich sicher ein großartiger Start in das neue Jahr.Quellen: