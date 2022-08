Sehen Sie im Video: Archäologen entdecken wahre Fundgrube – vor 6500 Jahren verstorbene Frau mit 180 Goldringen.





















Außergewöhnlicher Fund in Rumänien:





Archäologen haben eine wahre Fundgrube antiker Goldringe entdeckt.





Den Schmuck trug eine vor 6500 Jahren verstorbenen Frau im Haar.





Das entdeckte Grab umfasst 169 Goldringe, 800 Knochenperlen und ein verziertes spiralförmiges Kupferarmband.





Die Entdeckung wurde von einem Team des Ţării Crişurilor-Museums im rumänischen Oradea gemacht.





Der gefundene Schmuck wurde mit einer Frau beerdigt, die laut den Forschern „extrem reich“ war.





Archäologen identifizierten den Fund aufgrund der Größe des Skeletts und der Tatsache, dass er ohne Waffen begraben wurde, als die Überreste einer Frau.





Das Skelett zeigt außerdem, dass die Frau groß und wohlgenährt war und ihre Zähne in einem guten Zustand waren.





Auch das sind Indizien für eine Frau, die damals zur Elite gehörte.





Călin Ghemiș, der leitende Archäologe des Projekts, beschreibt den Fund als „phänomenale Entdeckung“ und sagt: „Einen solchen Schatz gibt es in Mittel- und Osteuropa nicht mehr.“





Das Museum möchte mehr über die Frau erfahren, mit der die Schätze vergraben wurden.





Deswegen wurden die Knochen zur Kohlenstoffdatierung und zu DNA-Tests an Labors in Marosvásárhely und Holland geschickt.





„Wir wollen herausfinden, welcher Kultur die Person angehörte und ob die Ringe aus Gold aus dem siebenbürgischen Archipel bestanden“, sagte Ghemis.





Die Ausgrabungen des Teams fanden von März bis Juni 2022 statt.





Neben der unglaublichen Entdeckung der kupferzeitlichen Bestattung haben andere Ausgrabungen entlang der Route einer im Bau befindlichen neuen Autobahn Überreste aus der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, dem Römischen Reich und dem Mittelalter zutage gefördert, so ein Beitrag auf Facebook.





Muzeul Taril Crisurilor Oradea





Mehr