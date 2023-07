Frauen und Männer aus Italien begrapschen sich in verstörenden Videos an der Brust. Sie wollen zeigen, wie beunruhigend lang zehn Sekunden sein können, insbesondere bei einem sexuellen Übergriff. Der Grund: Ein Hausmeister, der eine 17 Jahre alte Schülerin am Po berührt haben soll, ist wegen der Dauer der Berührung vom Vorwurf der Belästigung freigesprochen worden.