Noch ist am Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler an Unterricht nicht zu denken. Im Erdgeschoss und im Keller, in der Turnhalle, auf dem gesamten Gelände - überall sind die Schäden, die die Flutkatastrophe Mitte Juli angerichtet hat, unübersehbar. Am kommenden Montag soll es dennoch für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wieder losgehen, wenn auch in anderen Räumlichkeiten. Das Calvarienberg-Gymnasium in Ahrweiler, das vom Hochwasser verschont geblieben war, hat Räume als Ausweichquartier zur Verfügung gestellt. Schulleiter Lutz Hasbach sagt, worauf es beim Schulstart ankommt: "Es geht natürlich um die Frage, wie gehen wir am Montag, wenn die Schule beginnt, mit den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht stark traumatisiert sind - das wissen wir alles nicht - um? Wie gehen wir mit uns selbst um, dass wir selbst wirksam sind und für die Schüler da sein können? Priorität haben dabei zunächst die 12. und 13. Jahrgangsstufe, die überwiegend vormittags unterrichtet wird, während die Jahrgangsstufen 5 bis 11 zum größten Teil auf den Nachmittag ausweichen müssen, was wiederum mögliche Betreuungsprobleme für die Eltern bedeuten könnte. Dominik Ketz, der Vorsitzende des Fördervereins, hat nach wie vor alle Hände voll zu tun: "Der Förderverein hat sich in erster Linie erst einmal zur Aufgabe gemacht, den betroffenen Familien zu helfen, damit Schule wieder möglich ist. Also ganz einfach Schulranzen, Sportbeutel, iPad, Laptop, was verloren gegangen ist, wieder zu besorgen, damit der Schulanfang jetzt in ein paar Tagen wieder starten kann." Im Rest von Deutschland machen sich die Eltern Sorgen wegen des Coronavirus und den Vorkehrungen in den Schulen. In Ahrweiler geht es in erster Linie darum, überhaupt wieder an Schule zu denken.

