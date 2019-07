Sie ist bunt und sie zeigt Haltung - die Demonstration zum 41. Berliner CSD, deren Teilnehmer am Samstag durch die Hauptstadt zogen. Der CSD-Zug ist eine politische Demonstration - für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und gegen Ausgrenzung. Im Fokus außerdem: die Sorge um unseren Planeten, Angst vor der Klimaerwärmung und Kritik an bestimmten politischen Kräften. Dieser Freundeskreis ließ sich von der lesbischen US-Fußballweltmeisterin Megan Rapinoe inspirieren, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt. "Hier in Berlin ist es überhaupt kein Problem, lesbisch oder schwul zu sein, jedenfalls in den Innenstadtbereichen. Aber wir wissen, dass es in vielen Teilen der Welt hochgefährlich ist, sogar mit Todesstrafe bedroht ist oder auch CSDs mal eben auseinandergetrieben werden von Tränengas und Wasserwerfern." Nach der Eröffnungszeremonie auf dem Kurfürstendamm setzte sich der Zug am Mittag in Bewegung und sollte zwischen Nachmittag und frühem Abend das Brandenburger Tor für eine Abschlusskundgebung erreichen. Mehr als 80 Wagen und rund 40 Fußgruppen waren laut CSD-Onlineauftritt im Vorfeld angemeldet worden. Der Berliner CSD gilt als der größte Europas. "Es ist einfach wichtig, dass man den Menschen zeigt, dass jeder Mensch gleich ist. Egal schwul, lesbisch, transgender, pansexuell, asexuell, egal was für eine Geschlechtlichkeit, jeder Mensch is gleich." "Nach 50 Jahren haben wir schon viel erreicht. Aber wir haben auch noch Schwestern und Brüdern in anderen Ländern. Und mit unserem Aufsehen können wir da noch weiterhelfen." Der Berliner CSD e.V. hat den Demonstrationszug in diesem Jahr unter das Motto "50 Jahre Stonewall - Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme" gestellt. Der Titel soll an die Aktivist*innen der LSBTTIQ*-Geschichte erinnern. In einer Bar namens "Stonewall" in New York City hatten sich queere Gäste gegen Übergriffe und Drangsalierung durch die Polizei zur Wehr gesetzt. Das war am 28. Juni 1969. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei in der Christopher Street in Manhattan liegen nunmehr 50 Jahre zurück.