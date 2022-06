STORY: Siebzig Jahre auf dem Thron, das ist den Briten, der Regierung und der königlichen Familie eine Party wert - die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Queen sollen in dieser Woche mehrere Tage dauern. Die Vorbereitungen waren am Mittwoch in vollem Gange. So wurden nicht nur Absperrungen und Tribünen aufgebaut, nein, auch probten Ross und Reiter für die große Parade in der Innenstadt von London. Um nah dran sein zu können und möglichst viele Blicke zu erhaschen, kampierten bereits am Mittwoch besonders engagierte Untertanen am Rande der Prachtstraße The Mall. Am Donnerstag die Demonstration britischer Pracht also, am Freitag ein Gedenkgottesdienst und am Samstag dann steigt vor dem Buckingham Palace ein Popkonzert - Künstlerinnen und Künstler von Weltrang werden der Queen so ihre Aufwartung machen, darunter Queen mit Adam Lambert, Diana Ross und Alicia Keys - und viele mehr. Die Tickets für das Konzert waren schnell vergriffen. Wer leer ausgegangen ist, kann die Show in der BBC verfolgen. Die Regierung hat dem Volk zwei extra Feiertage spendiert, so dass ein ganzes langes Wochenende, von Donnerstag bist Sonntag, gefeiert werden kann - im Zentrum der Hauptstadt und in den Straßen im gesamten Königreich - und möglicherweise auch darüber hinaus.

