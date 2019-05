Treffen von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen am Dienstag in Wien. Nach der Video-Affäre um den inzwischen zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ und dem Bruch der rechts-konservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ ging es darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Van der Bellen will nach eigenen Worten dem Ersuchen von Kurz zustimmen, die Minister der FPÖ aus der Regierung zu entlassen. Außenministerin Karin Kneissl habe ihren Amtsverbleib angeboten. Er beabsichtige, diesem Angebot zuzustimmen, sagte Van der Bellen. Kurz wollte noch am Dienstag Vorschläge für die Besetzung der frei gewordenen FPÖ-Ministerposten in der Regierung präsentieren. "Der Bundespräsident hat mich daher beauftragt, nach den Rücktritten und Entlassungen funktionierende oder eine funktionierende Bundesregierung sicherzustellen und die freiwerdenden Positionen mit Expertinnen und Experten aufzufüllen. Es geht hier um eine Übergangsregierung. Und es geht um die Verantwortung, Personen auszuwählen, die selbstverständlich von ihrer Persönlichkeit vollkommen integer und gleichzeitig fachlich qualifiziert sind." Es gehe jetzt vor allem um Stabilität und eine funktionierende Verwaltung und das funktioniere "am besten mit einer handlungsfähigen Regierung", sagte Kurz. Allerdings bleibt auch seine politische Zukunft ungewiss. Die kleine Oppositionspartei "Jetzt-Liste-Pilz" kündigte bereits einen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler an. Am Montag soll es eine Sondersitzung des österreichischen Nationalrates geben.