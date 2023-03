STORY: Mit einer Abseilaktion an einer Autobahnbrücke hat das Bündnis "Wald statt Asphalt" am Samstag den Verkehr auf der A648 in Frankfurt lahmgelegt. Die Klimaschützer protestierten damit gegen das geplante Gesetz zum beschleunigten Ausbau von Autobahnen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Alexis Passadakis, Sprecher ATTAC: "Das wollen wir stoppen. In Zeiten der Klimakrise darf kein Autobahnkilometer mehr gebaut werden, auch kein Ausbau betrieben werden. Und vor allen Dingen nicht in einem erhöhten öffentlichen Interesse. Das, was der Wissing plant, ist genau das Gegenteil, Zerstörung der Lebensgrundlagen. Und deshalb sind wir heute hier." Wissings Pläne werden auch Thema bei der zweitägigen Kabinettsklausur der Bundesregierung auf Schloss Meseberg sein, die am Sonntag beginnt. Die Stadt Frankfurt hatte die Aktion des Klimabündnisses genehmigt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Aktion einen Teilabschnitt der Autobahn. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen und Staus.

