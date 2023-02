STORY: (Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Dass der russische Präsident jetzt auch noch New Start den Rücken kehrt - zuvor hatte er sich ja auch nicht engagiert gezeigt -, aber das jetzt noch einmal unterstreicht, das ist absolut verantwortungslos. Russland hat vor einem Jahr im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit den anderen ständigen Sicherheitsratsmitgliedern deutlich gemacht, dass es keine nukleare Eskalation geben darf, dass ein nuklearer Krieg niemals zu gewinnen ist und deswegen niemals geführt werden darf. Und deswegen wäre es umso wichtiger, gerade in diesem Moment, wenn Russland an den New-Start-Gesprächen beteiligt wäre. Und es ist richtig, dass die Vereinigten Staaten deutlich gemacht haben, dass sie zu jeder Zeit diese Gespräche führen möchten und führen würden." ://: "Gerade in dem Moment, wo wir auch in Europa in unsere eigene Sicherheit und damit in unsere eigene Wehrhaftigkeit investieren müssen, weil Russland eben auch die europäische Friedensordnung angreift mit seinem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine, ist es wichtiger denn je, über Abrüstung zu sprechen. Denn wir erleben ja gerade, dass eine Welt mit weniger Waffen, insbesondere eine Welt mit weniger Atomwaffen, eine sicherere Welt wäre."

