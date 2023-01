STORY: "Addio Lollo" – Italien hat am Donnerstag Abschied von Schauspielerin Gina Lollobrigida genommen. Hunderte Menschen hatten sich in Rom vor der Kirche der Künstler versammelt, um dem Sarg mit der Filmdiva die letzte Ehre zu erweisen. "Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sie steht für Erinnerungen an meine Kindheit." "Sie war eine gute Schauspielerin. Ich habe ihre Filme gesehen und war sehr beeindruckt." Lollobrigida war eine der bekanntesten Filmschauspielerinnen der 50er und 60er Jahre. „La Lollo“ wie sie in Italien liebevoll genannt wurde, spielte an der Seite von Hollywood-Stars wie Humphrey Bogart, Rock Hudson Frank Sinatra. Die Schauspielerin war am Montag im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben.

Mehr