(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET.) Was wir in den letzten Tagen hatten, man nennt es gerne Durchstechereien in die Zeitungen, hat das in ihrer Einschätzung, in ihrer Partei, geschadet, was eine Regierungsbeteiligung und eine Jamaika-Koalition angeht?" Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister: "Das vermag ich nicht zu beurteilen, ich kann dir nur sagen, dass es ätzend ist, verantwortungslos. Es ist in einer gewissen Weise auch plump und es ärgert mich maßlos. Wir müssen Wahlergebnisse aufarbeiten, das schwierig ist. Und es braucht auch seine Zeit und es braucht auch die klare Aussprache. Das andere ist aber, dass ich finde und das einzige, was ich jetzt im Rahmen dieser Pressekonferenz dazu sage die Grippe geht. Ich finde, Jamaika hätte eine Chance verdient, trotz schwieriger Ausgangslage, weil es spannend wäre in vielerlei Hinsicht, weil es helfen würde, auch manche gesellschaftlichen Themen möglicherweise zu befrieden, zusammenzuführen. Aber ich muss gleichzeitig ja auch akzeptieren und sehen, dass es jetzt erst mal auch andere Gespräche gibt." "Es ärgert mich in jeder Hinsicht alles, weil wie gesagt, nach diesem Wahlergebnis, das schwierig ist, braucht es eine Aufarbeitung in der Partei und gleichzeitig, und das habe ich immer gesagt, glaube ich, dass eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition auch noch mal einen echten Unterschied hätte machen können für die nächsten Jahre. Und dass das jetzt mit ein Argument ist, dass herangeführt werden kann, das ist einfach völlig unnötig." (Nachfrage einer Journalistin:) "In dieser Jamaika-Koalition, die sie sich wünschen, sollte dann Armin Laschet der Kanzler sein?" Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister: "Ich finde jetzt nicht der Rahmen haben jetzt ich habe jetzt schon zweimal mal was dazu gesagt, wo es nicht passt. In der Krippe PK Und ich finde es jetzt auch. Passt schon."

