Der Ministerpräsident Bayerns hatte den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger am Dienstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts der Landesregierung eine Liste mit 25 Fragen zur Beantwortung übergeben. Dieser hatte am Wochenende Vorwürfe zurückgewiesen, als 17-Jähriger an seiner damaligen Schule ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben.