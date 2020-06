O-TON OBERSTAATSANWALT MARTIN BOTZENHARDT "Es befinden sich seit Mitte Mai bis gestern eingerechnet sieben Verdächtige in Untersuchungshaft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es handelt sich um sechs Männer und eine Frau. Der vermutliche Hauptbeschuldigte ist ein 27 Jahre alter Mann aus Münster. Darüber hinaus sind Beschuldigte seine 45 Jahre alte Mutter, auch aus Münster. Dann ein 30 Jahre alter Mann aus Staufenberg, das liegt bei Gießen. Darüber hinaus ein 35 Jahre alter Mann aus Hannover, ein 42 Jahre alter Mann aus Schorfheide, das liegt in Brandenburg, 43 Jahre alter Mann aus Kassel und ein 41 Jahre alter Mann aus Köln. Zu den einzelnen Tatbeteiligungen bzw. Tatvorwürfen kommen wir später noch. Wir haben bislang drei Opfer identifizieren können. Es sind drei Jungen im Alter von fünf Jahren, zehn Jahren und 12 Jahren. Der fünf Jahre alte Junge ist der Sohn des Beschuldigten aus Staufenberg. Der zehn Jahre alte Junge ist, da bitte ich jetzt genau drauf zu achten, der Sohn der Lebensgefährtin des Beschuldigten aus Münster, also nicht sein leibliches Kind. Und der 12 Jahre alte Junge ist der Neffe des Beschuldigten aus Kassel... Ist dieser zehn Jahre alte Junge vermutlich Opfer zahlreicher, schwerer Missbrauchshandlungen geworden. Im Wesentlichen sollen diese Taten begangen worden sein von dem 27 Jahre alten Beschuldigten hier aus Münster, aber auch von andren Beschuldigten... In dem Haftbefehlt wird ein möglicher Tatzeitraum angegeben von November 2018 bis Mai 2020. Dabei soll der 27-jährige Beschuldigte zahlreiche Missbrauchshandlungen an dem Jungen vorgenommen haben und diese Missbrauchshandlungen auf Videos oder Fotos dokumentiert haben und dann diese Bilder über das sogenannten Darknet anderen Personen zur Verfügung gestellt haben."