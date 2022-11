STORY: Rekord für die Nasa-Mission "Artemis 1". Noch nie war ein Raumschiff, das einmal Menschen ins All befördern soll, so weit von der Erde entfernt. Die unbemannte Orion-Kapsel erreichte am Montag einen Abstand von mehr als 430.000 Kilometern, wie Nasa-Chef Bill Nelson mitteilte. Den bisherigen Rekord von fast 400.000 Kilometern hatte Apollo 13 aufgestellt. "Wir fliegen nicht nur weiter und kommen schneller nach Hause, sondern Artemis ebnet auch den Weg dafür, in der feindlichen Umgebung des tiefen Weltraums zu leben und zu arbeiten. Und schließlich auch zur Weiterreise von Menschen zum Mars. Wenn die Mission erfolgreich verläuft, könnte bereits 2024 ein Artemis-II-Flug mit Besatzung zum Mond und zurück stattfinden, in den Jahren danach sollen US-Astronauten auch wieder auf der Mondoberfläche landen. Bis heute haben nur 12 Menschen den Mond betreten, allesamt NASA-Astronauten, die an den sechs Apollo-Missionen von 1969 bis 1972 teilgenommen haben.

