STORY: Roter Teppich für die vierte Staffel von "Babylon Berlin". Im Mittelpunkt wieder einmal Kriminalkommissar Gereon Rath, gespielt von Volker Bruch. Und seine wichtigste Verbündete Charlotte Richter, gespielt von Liv Lisa Fries. Diesmal spielt die Handlung in der Endzeit der Weimarer Republik. Die bevorstehende Machtergreifung durch die Nationalsozialisten erfasst auch zunehmend das Schicksal von Rath und Richter. Die erste von zwölf Folgen beginnt in der Silvesternacht 1930/31. Doch was das neue Jahr bringt, steht nicht in den Sternen. Die Gewalt auf den Straßen, ausgeübt von SA und kommunistischen Kampftruppen, sowie konkurrierenden Banden der Unterwelt nimmt zu. Gereon Rath gerät bei seinen Ermittlungen zwischen alle Fronten und verliert das Vertrauen seiner Weggefährtin Charlotte Ritter. Eine schwierige Zeit, sagt Volker Bruch: "Ich möchte es jetzt mal gar nicht so wahnsinnig viel verraten. Aber es wird natürlich politisch immer enger. Und das, finde ich, ist der vierten Staffel hervorragend gelungen, das einzufangen. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, verdichtet sich über die zwölf Folgen. Es ist wirklich ein großer Spaß. Wir haben das jetzt am Wochenende geguckt, gerade zusammen mit dem Team. Und die Begeisterung war groß. Tatsächlich. Und auch die Erleichterung, dass das so gut aufgegangen ist." Die vierte Staffel "Babylon Berlin" beruht auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Pure Lebenslust trifft auf Allmachtsfantasien und Untergangsstimmung. Dazu Liv Lisa Fries: "Eigentlich wie immer viel Verlust, auch ohne zu viel zu verraten, auch ein bisschen Liebe, ja und wieder sehr existenziell, viel Tanz. Also es ist eigentlich alles wie immer, nur noch mal durch die Weltwirtschaftskrise noch mal existenzieller.“ Ab 8. Oktober ist die vierte Staffel auf Sky und im nächsten Jahr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen.

