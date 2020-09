"Bale is back", Gareth Bale ist zurück in London, bei Tottenham Hotspur. Hier hatte er gespielt, bevor er die jüngsten sieben Jahre bei Real Madrid war. Nun also sein Comeback hier bei den "Spurs", ausgeliehen von Real für laut Medienberichten umgerechnet etwa 22 Millionen Euro, für ein Jahr: O-Ton: "Schön, wieder hier zu sein. Das ist solch ein besonderer Club für mich. Hier habe ich mir einen Namen gemacht. Was für ein toller Klub, was für tolle Fans. Hoffentlich kann ich bald wieder Spielpraxis sammeln, richtig reinfinden und meinem Team echt helfen, hoffentlich Titel zu gewinnen." Star-Trainer José Mourinho, mittlerweile Coach bei Tottenham, sagte, Bale sei, wenn er wieder fit werde, weiterhin einer der besten Spieler der Welt. Er hoffe ab Oktober auf ihn: O-Ton: "Ich weiß nicht, wann Gareth wieder spielen kann. Das einzige, was ich weiß, ist, dass seine Motivation sehr stark ist, er ist so glücklich, bei seinem Lieblingsverein zu sein, so glücklich, für uns zu spielen. Und wenn ein Spieler so motiviert ist, dann kann er die Genesungsphase verkürzen. Die Zeit also, um wieder fit zu werden und das medizinische OK zu bekommen." Offensivkraft Bale ist mittlerweile 31 Jahre alt. Er wurde als Waliser in Cardiff geboren und spielte von 2007 bis 2013 bereits im Norden Londons bei Tottenham. Seine Profikarriere hatte er zuvor dem FC Southampton begonnen.

