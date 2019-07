Sturm Barry konnte am Samstag von einem Hurrikan auf einen Tropensturm heruntergestuft werden. Nachdem er am Samstag das US-Amerikanische Festland im Bundesstaat Louisiana erreicht hatte, verlor er an Stärke, sorgte jedoch weiterhin für heftige Niederschläge und gebietsweise für Hochwasser. John Bel Edwards , Gouverneur des Bundesstaats Louisiana warnte Bewohner davor, die Risiken, die mit Regen und Wind einhergehen nicht zu unterschätzen. Louisianas größte Stadt New Orleans wurde von Barrys schlimmsten Auswirkungen offenbar verschont, das Zentrum des Sturms zog westlich an der Stadt vorbei. Viele US-amerikanische Touristen, die am Samstag im berühmten Französischen Viertel der Stadt unterwegs waren, versuchten sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. "Nein, in den Nachrichten wurde das ein bisschen aufgebauscht, und jetzt sind wir hier und alles ist ganz ruhig. Heftiger Wind, aber abgesehen davon - wir hatten natürlich auch Glück und waren nicht im Hochwassergebiet. Hier sind alle so 'ach, halb so schlimm'." „Ich wusste vorher ehrlich nicht, was auf uns zukommen würde, ich war hier schon oft, aber noch nie während eines Sturms. Vieles ist geschlossen, aber es ist immer noch genug offen, dass wir Spaß haben können, wir machen einfach das Beste draus." „Der Sturm hat unsere Pläne ein bisschen beeinflusst, wir wollten die Rolling Stones sehen, das Konzert wurde um einen Tag verschoben. Aber es ist super in New Orleans zu sein und alles zu sehen." Am Sonntag zieht der Sturm weiter ins Inland, hier besteht laut den Behörden das Risiko lebensbedrohlicher Sturzfluten.