Rot, Silber und Blau beherrschten die Stufen des Metropolitan Museum of Art bei der Met Gala am Montag, die von jungen Leuten organisiert wurde: Hier in New York soll nicht zuletzt das Beste der US-amerikanischen Mode gefeiert werden. Alexandria Ocasio-Cortez, die 31-jährige Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei aus New York, hatte "Tax the Rich" (Besteuert die Reichen) in roter Schrift auf den Rücken ihres weißen Kleides geschrieben. "Es sei an der Zeit, dass man alle Klassen in das Gespräch über ein gerechteres Land einbeziehe", sagte Ocasio-Cortez über den Slogan. Wie Ocasio-Cortez waren viele der Prominenten zum ersten Mal bei der Met Gala. Die nur auf Einladung stattfindende Met Gala ist eine Benefizveranstaltung für das New Yorker Metropolitan Museum of Art. Die Gala markiert auch die Eröffnung der jährlichen Modeausstellung des Costume Institute, die in diesem Jahr unter dem Titel "In America: A Lexicon of Fashion".

