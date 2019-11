Alle Jahre wieder: US-Präsident Trump hat die Tradition fortgeführt und am Dienstag zwei Truthähne begnadigt - und so vor dem Brattopf zu Thanksgiving gerettet. "Bread" und "Butter" - so die Namen der beiden glücklichen Tiere - nahmen die Ereignisse gelassen hin. Das Geflügel wird nach der Veranstaltung an ein College in Virginia gegeben, wo sie ihr Truthahn-Leben fortsetzen.