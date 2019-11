Am Dienstag sollte es hier tatsächlich heißen: Bye Bye für Bei Bei. Der Große Panda ist mittlerweile vier Jahre alt, er wurde hier im Zoo von Washington geboren, als Nachwuchs des hiesigen Panda-Paares. Die Reise per Flugzeug über 16 Stunden soll nach China gehen, in das Land, wo seine Eltern geboren wurden. Dort soll Panda-Mann Bei Bei für weitere Zuchterfolge für die bedrohte Art sorgen. Vier Jahre gelten für Pandas als normales Alter, um eine neue Lebensphase beginnen zu können, in diesem Falle also, um die US-Hauptstadt zu verlassen. Mit etwa fünf Jahren sollte Bei Bei geschlechtsreif sein. In den vergangenen Tagen gab es im Zoo eine Reihe von Abschiedsveranstaltungen, unter anderem eine Postkartenstation direkt neben dem Gehege, wo Besucher Grüße an den Panda in Richtung China senden konnten. Auch die Botschaft Chinas organisierte eine besondere Feier, mit speziellen Teig-Delikatessen. Man konnte auch beitragen zu einer Playlist, um für musikalische Untermalung während des langen Fluges vom Großen Panda zu sorgen. Bei Bei fliegt übrigens in einem speziell für ihn eingerichteten Flugzeug. Pandas zählen in Washingtons Zoo zu den beliebtesten Stammbewohnern, und zwar seit 1972, als infolge des China-Besuches von US-Präsident Richard Nixon die ersten Pandas im Rahmen eines globalen Zuchtprogrammes hier eintrafen.