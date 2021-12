Hier geht es nicht um die Autoschlüssel oder die Auswahl des Radiosenders, sondern um den Sieg eines Car-Jitsu-Duells. Die neue Sportart erfreut sich bei Russen zunehmender Beliebtheit: Ringen im Auto. Car - für Auto, und Jitsu - angelehnt an die brasilianische Form des Jiu Jitsu. Beim Car-Jitsu geht auch mal was kaputt. Wrestler Dimtry Sergeev: "Ich wollte mir mal genau so ein Auto holen. Ich mochte es. Aber wir haben ja gesehen, wenn zwei Leute drin sitzen, wird es problematisch." Der Kampf geht über zwei Runden, wobei jeder Kämpfer entweder auf dem Fahrer- oder auf dem Beifahrersitz beginnt und zwischen den Runden wechselt. Die Punkte werden für das Erreichen einer vorteilhaften Position im Kampf vergeben. Der Schlüssel zum Sieg liegt in der kreativen Nutzung der Umgebung, sagten die Organisatoren. Der Wrestling-Trainer und Gewinner des schwarzen Gürtels im brasilianischen Jiu Jitsu, Leonid Gatovskiy: "Es ist gut, Innovationen auch in die traditionellen Sportarten zu bringen. Wenn das Neue für die Zuschauer interessant ist, können wir damit arbeiten." Alles im Auto, einschließlich der Sicherheitsgurte, des Lenkrads, der Spiegel und der Sitze, kann genutzt werden, um die Oberhand zu gewinnen. Das Event am Samstag in Moskau war der erste offizielle Car-Jitsu-Wettbewerb überhaupt. Ob diese Sportart mal olympisch wird?

