Ob in einem indischen Outfit oder als britischer Rockstar gekleidet. Diese Stubentiger machten am Donnerstag alle eine gute Figur. Jede der knapp ein Dutzend Katzen repräsentierte ein Land, bei der jährlichen Fashion Show des Algonquin Hotels in New York. Die Macher wollten dabei für mehr Bewusstsein für Tierrettung und -adoption werben. Die meisten Models fanden ihre Besitzer auf der Straße. Wie auch Wasabi, der Kater von Olga Silva: "Wir haben Wasabi gerettet. Er wurde im Alter von drei Monaten in einen Mülleimer geworfen. Ein Arzt hat ihn gerettet. Ich arbeite auch mit Tieren. Er war also etwa zwei Jahre bei dem Arzt, aber er hatte viele angeborene Defekte, seine Pfoten, seine Atemwege, alles. Dann habe ich ihn aufgenommen und viel gemacht, um ihm ein längeres Leben zu ermöglichen." Im Mittelpunkt des Abends standen die von der Tiermodedesignerin Ada Nieves entworfenen Looks. "Wir wollen, dass die Menschen wissen, dass Adoption die einzige Option ist. Es gibt so viele Tiere. Ich sollte sie nicht einmal Tiere nennen, sie sind Freunde, die für immer ein Zuhause brauchen. Alles, was sie wollen, ist Liebe. Sie werden dich zurück lieben." Der gesamte Erlös der Veranstaltung soll an die "Alliance for New York City Animals" gehen. Die Organisation hilft streunenden Katzen und Hunden ein Zuhause zu finden.