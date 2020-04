Klopapier, Snacks und Desinfektionsmittel sind in dem Hilfspaket enthalten, das mehrere Mitarbeiter der mexikanischen Firma "El Chapo 701" an die Menschen verteilen. Inmitten der Coronakrise hilft das Unternehmen ärmeren und älteren Menschen in Guadalajara. Das Unternehmen gehört Alejandrina Guzman, die Tochter des ehemaligen Drogenkartellbosses Joaquin Guzman - besser bekannt unter dem Namen "El Chapo". Während der 63-Jährige lebenslänglich in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado eingesperrt ist, ziert sein Gesicht die Marke, die seine Tochter mit aufgezogen hat. Im Internet verkauft sie Alkohol und Kleidung mit dem Gesicht ihres Vaters. Ein legales Geschäft. Doch auch kriminelle Bandenmitglieder wurden dabei beobachtet, wie sie die Hilfspakete an ärmere Familien in Guadalajara verteilen. Drogenkartelle wollen die Bürgerinnen und Bürger für sich gewinnen. Julio Campos ist der CEO von "El Chapo 701". Er will den Bruttogewinn jedes Produktes für die Hilfsboxen ausgeben. "Wir haben hier eine Grundversorgungsbox mit dreizehn Produkten, die nach unserem Verständnis ältere Menschen brauchen könnten. Die Suppe, das Öl, das Getränk. All diese Dinge, die nicht schwer zuzubereiten sind und von denen wir denken, dass sie nützlich sein könnten." Die Firma werde nicht darunter leiden, sagt Campos. Er wisse, dass die Kurve der Pandemie gerade erst seinen Anfang nimmt. Menschen in Mexiko werden es gerade ab Juni sehr sehr schwer haben, sagt er, und man sei bereit, die Hilfeleistungen fortzusetzen. Die Boxen wurden in den Medien als "Chapos Spenden" oder "Chapos Gaben" bezeichnet. Der ehemalige Boss des Sinaloa-Kartells wurde im Jahr 2009 in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auf Rang 701 platziert, daher der Name. Im Jahr 2017 wurde Joaquin Guzman an die US-Behörden ausgeliefert. Zwei Jahre später wurde er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenmissbrauch zur Drogenkriminalität und Teilnahme an einer Verschwörung zur Geldwäsche. Sein Name und sein Gesicht werden aber bleiben. Dafür sorgen die Hilfspakete.