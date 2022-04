STORY: Der spanische Verein Villarreal hat den deutschen Rekordmeister Bayern München am Mittwochabend in einem spannenden Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0 besiegt. Torschütze war der in Nigeria geborene niederländische Stürmer Arnaut Danjuma mit seinem Treffer in der achten Spielminute. Bayern-Coach Julian Nagelsmann zeigte sich nach der Partie entsprechend frustriert: “Grundsätzlich haben wir heute kein gutes Spiel gemacht. Defensiv selten die Abläufe kommen, selten so richtig aggressiv Fußball gespielt in allen Phasen des Spiels. Am Ende natürlich ein bisschen glücklich, dass es aus unserer Sicht nur 1:0 für den Gegner ausgeht. Die hätten schon noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wir hatten auch ein-zwei Situationen, wo wir ein Tor hätten machen können, aber das wäre nicht Hundert Prozent verdient gewesen. Heute haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht. In allen Bereichen. Aber dadurch, dass es nur 1:0 ist, lebt auf jeden Fall die Zuversicht auf das Rückspiel. Da werden wir sicher auch ein anderes Gesicht zeigen, weil wir es müssen, natürlich, aber weil wir es auch können und definitiv anders auftreten, als wir es heute gemacht haben." Das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel findet am kommenden Dienstag in der Münchener Allianz Arena. Und noch ist für die Bayern nichts verloren.

