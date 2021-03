In Berlin, wo die entscheidende 7-Tage-Inzidenz derzeit über 50 aber unter 100 liegt, darf wieder vor Ort eingekauft werden - sofern man angemeldet ist und einen Termin für ein festes Zeitfenster hat. So auch im Elektronikmarkt Saturn auf dem Alexanderplatz. Den Termin können die Kundinnen und Kunden online und am Eingang vereinbaren. 20 Minuten hat man Zeit, um sich das auszusuchen, was man braucht. Reinhard und Anett Meisdrock wollen einen Fernseher kaufen. Wie fühlt sich das neue Shopping-Erlebnis bis hierhin denn an? (Reinhard Meisdrock) "Also, ich empfinde die Situation sehr angenehm. Man hat mehr Zeit. Das ist ein schönes Einkaufen." (Anett Meisdrock) "Beratung vor Ort ist schon toll." (Reinhard Meisdrock) "Man kauft ja online. Aber, ich würde sagen, Fernseher, das ist es doch besser, wenn man sich mal beraten lässt. Da wir ja nun nicht so die Techniker sind." Geschäftsführer René Kochan ist ebenfalls überrascht, wie viele das Angebot des sogenannten "click & meet" wahrnehmen würden. "Tolle Rückmeldung." Und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei es laut Kochan schön, mal wieder arbeiten zu dürfen. 70 Prozent des Teams seien ihm zufolge wieder im Einsatz.

