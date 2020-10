"Wald statt Asphalt" reimt sich nicht nur, sondern ist auch eine klare Ansage. Während die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst und dem angrenzenden Herrenwald bei Stadtallendorf in Mittelhessen am Sonntag ruhten, protestierten Klimaschützer verschiedener Umweltgruppen erneut gegen den Weiterbau der Autobahn A49. Die soll hier künftig Gießen und Kassel miteinander verbinden. Warum das aus ihrer Sicht falsch ist, erklärte Charlie Linde, Sprecherin der Aktivisten am Dannenröder Forst, so: "Es ist das Jahr 2020, und die hessische Landesregierung hat am 1. Oktober begonnen, den Herrenwald zu roden für ein Verkehrskonzept des letzten Jahrhunderts. Wir sind heute mit Tausenden Menschen hier, um gemeinsam zu sagen: Es kann nicht sein, dass in diesem 2020 die Klimakrise noch nicht entsprechend angegangen wird. Wir rasseln an den Pariser Klimazielen vorbei. Wir sind hier, um zu sagen: nicht mit uns." Laut Polizeiangaben kamen rund 2.000 Menschen zur Kundgebung, die Veranstalter sprachen von bis zu 5.000 Teilnehmern. Anfang Oktober hatte die Polizei mit der Räumung des Herrenwaldes begonnen. Bundesweit fordern Umweltschützer schon länger einen Stopp des Autobahnbaus. Sie sehen in dem Projekt ein Symbol einer rückwärtsgewandten Verkehrspolitik.

