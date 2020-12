Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT MARKUS SÖDER (CSU) "Zirka alle drei Minuten stirbt jemand in Deutschland, in Bayern sind es im Moment circa 18 Minuten, in denen ein Mensch in Bayern stirbt. Dies alles lässt uns nicht kalt, sondern im Gegenteil, spornt uns an, verpflichtet uns, Maßnahmen zu treffen... Also das Motto heißt ab Mittwoch noch mehr als bislang daheimbleiben, Kontakte runter. Nur aus einem triftigen Grund das Haus verlassen. Dies ist nicht nur so dahingesagt. Es ist auch genau so gemeint." JOURNALIST STELLT FRAGE "Wenn ich jetzt am Heiligabend zu meinen Eltern fahre, ich habe ungefähr eineinhalb Stunden Fahrzeit von München aus, heißt es, dass ich dann da um 19 Uhr mich wieder ins Auto setzen und nach München fahren muss oder darf ich dort übernachten? Übernachten darf man schon? Und das gilt für alle drei Tage. Aber ansonsten ist es so, dass wenn man von dort nach Hause muss, der Heilige Abend dann ein heiliger Nachmittag wird, oder?" O-TON BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT MARKUS SÖDER (CSU) ZUR FRAGE OB AUCH AN HEILIGABEND DIE AUSGANGSSPERRE GILT "Also wenn es wahr ist, und daran glaube ich, dass Weihnacht selber und Silvester eine echte Herausforderung sind, auch was die ganzen Familien betrifft. Ansteckungsmöglichkeiten. Dann müssen wir dort besondere Sorgfalt haben. In den USA war Thanksgiving ein Fest, wo man jede Regel außer Acht gelassen hat. Das hätte man hinterher, so haben sich alle eingestanden, nicht tun sollen. Und deswegen glaube ich, müssen sie, wenn an dem Heiligabend die Mediziner und Medizinerinnen, Pflegerinnen, Pfleger in den Krankenhäusern um Leben kämpfen, dann glaube ich, sollten wir auch an diejenigen denken, die für uns da die Pflicht tun. Deswegen glauben wir, dass das vertretbare ist. Wenn Sie um 21 Uhr eins zu Hause sind ,oder 21:15 oder was weiß ich, dann würden die Kontrollen mit Augenmaß stattfinden. Wenn Sie aber in sehr gutem Zustand um kurz vor zwölf, Sie sind ein jugendlicher Mensch, sich dann irgendwo bewegen, dann könnte es sein, dass die Polizei genauer nachfragt: Wo kommen Sie her, wo fahren sie hin? Ich glaube einfach, in dem Jahr das stille Fest auch als das nehmen, was es ist."

