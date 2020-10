Im mexikanischen Cancùn bildeten sich in diesem Supermarkt am Dienstag lange Schlangen. Die Menschen deckten sich mit dem ein, was es noch gab, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Denn nach einer kurzen Verschnaufpause erleben die Menschen in der Karibik und am Golf von Mexiko nun ein erneutes Aufleben der atlantischen Hurrikan-Saison. Das Tropentief „Twenty-Six" wurde inzwischen zu einem Hurrikan namens "Delta" ernannt. Laut Wetterexperten habe Delta sogar das Potenzial ein Major-Hurrikan zu werden. Dies entspreche mindestens der Stufe § von 5. Delta hatte zuletzt Windgeschwindigkeiten von bis zu 345 km/h vorgewiesen. Die neusten Berechnungen der Zugbahn führen den Hurrikan genau auf die mexikanische Halbinsel Yukatan zu. Damit drohen neben den Hurrikan-Winden auch eine Sturmflut für die Küsten sowie sintflutartiger Regen im Hinterland - bis zu 250 Liter pro Quadratmeter. Gegen Ende der Woche dürfte sich der Sturm der Prognose zufolge auf den Südosten der USA auswirken. Er wäre nach Angaben der Weltwetterorganisation WMO bereits der zehnte tropische Wirbelsturm, der in dieser Hurrikan-Saison in den USA Land erreicht - ein Rekord.

