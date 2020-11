Mehrere Menschen haben am Mittwoch in Berlin für einen korrekten Ablauf der US-Präsidentschaftswahlen demonstriert. Die Organisation "Democrats abroad", die den US-Demokraten nahesteht, hatte zu der Versammlung vor dem Brandenburger Tor aufgerufen. Heide Rogers ist eine Studentin aus Boston, die derzeit ihr Auslandssemester in Berlin verbringt. "Ja, es ist definitiv nervenaufreibend. Wir sind im Grunde die ganze Nacht wach gewesen und haben die Umfragen verfolgt. Wir dachten, es wird schnell klar, aber wahrscheinlich werden wir es erst in ein paar Tagen wissen." Die Wahl in den USA droht zu einer Hängepartie mit juristischen Folgen zu werden. Bis zum Mittwochmittag, deutscher Zeit , standen die Ergebnisse in entscheidenden Staaten, allen voran Pennsylvania, noch aus. Dessen ungeachtet erklärte sich der amtierende Präsident Donald Trump zum Wahlsieger. Zugleich kündigte Trump an, notfalls den Obersten Gerichtshof einzuschalten. Diego Rivers aus Kalifornien lebt seit sechs Jahren in Berlin. Er weiß, dass aufgrund der Briefwahl vielerorts immer noch Stimmzettel reinkommen. "Und sie müssen ausgezählt werden. Sie wurden völlig legal abgegeben. Es spielt keine Rolle, ob sie für Republikaner oder Demokraten oder sonst jemanden sind. Alle Stimmen sollten ausgezählt werden." Während die Amerikaner in Berlin weiter demonstrierten, wurde unter anderem in den Staaten Nevada, Georgia, North Carolina, Michigan und Wisconsin noch ausgezählt. Pennsylvania könnte mit seinen 20 Wahlleuten am Ende der entscheidende Staat sein.

