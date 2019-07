Die Kompost-Toilette steht bereit, und die Schlangen sind am Mittwoch lang im Revierpark Wischlingen in Dortmund. Alle wollen sie zum ersten bundesweiten Sommerkongress der Klimaprotest-Bewegung "Fridays for Future". Und warum sind sie gekommen, was möchten die vorwiegend jungen Klimaschützer von dem insgesamt fünftägigen Camp mitnehmen? "Wir sammeln neue Motivationen eigentlich und demonstrieren, dass wir eben weiter demonstrieren wollen, obwohl keine Schule mehr ist, sondern weil einfach der Klimawandel auch keine Ferien macht quasi." "Also es ist jetzt kein richtiger Urlaub, man lernt ja schon, es ist auch, du lernst ja total neu argumentieren, Reden schreiben, etc. Man setzt sich ja schon für etwas ein, es ist jetzt nicht so, dass man hier faulenzt." Gemeinsames Faulenzen, das war es augenscheinlich auch nicht, was die Veranstalter bei der Planung im Kopf hatten. Für die rund 1.500 Teilnehmer aus dem In- und Ausland stehen unter anderem zahlreiche Workshops zum Erfahrungsaustausch, Diskussionsrunden mit Wissenschaftlern und Politikern sowie die praktische Erprobung kreativer Aktionsformen auf dem Programm. Fridays-Sprecher Hanno Merschmeyer formulierte die Ziele der Zusammenkunft so: "Wir kennen viele Leute nur über WhatsApp, aber dann haben wir jetzt einfach die Chance, die verschiedenen Menschen auch mal in echt kennenzulernen, sich noch besser zu vernetzen. Aber auch ein Ziel ist es, dass wir uns stärken und überlegen, wie wir noch mehr Druck aufbauen können. Vor allem im Bezug auf den 20.09., wo wir zum Großstreik alle Menschen aufrufen, dass sie mit uns streiken, versuchen wir halt zu überlegen, wie wir noch mehr Druck aufbauen könnten, und natürlich geht es auch darum, dass wir viel Spaß haben." Lernen, vernetzen, Spaß haben - und am Freitag, der Name verpflichtet, natürlich auch noch demonstrieren. So wie der Klimawandel macht offensichtlich auch die Fridays-for-Future-Bewegung keine Ferien.