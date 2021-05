Seite an Seite, "Deutschland stark machen", so präsentieren sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder auf einer Online-Veranstaltung der CSU zur Bundestagswahl. Markus Blume, CSU-Pressesprecher: "Ja, wir hatten ja in den letzten Wochen schon relativ bewegte Zeiten bundespolitisch. Du warst maßgeblich daran beteiligt, wie ist gerade deine Stimmungslage? Markus Söder, CSU-Vorsitzender: "Ja, meine Stimmungslage ist natürlich gut. Wir haben ja versucht, ein Angebot zu machen, einen Beitrag. Am Ende hat es aber eine klare Entscheidung geben. Und deswegen ist für uns auch ganz klar: Wir haben ein Ziel, gemeinsam erfolgreich für Deutschland zu sein. Und wir wollen Deutschland nicht den Grünen das Land überlassen. Klarer Anspruch muss sein, zu führen, zu prägen und auch zu zeigen, dass neue Zeiten neue Antworten brauchen und wir trotzdem solide beständig sind. Also Bäume fällen, Straßen teeren, Diesel fahren. Das tun die Grünen genauso wie jeder andere. Insofern glaube ich, ist dieser Ansatz, dass die Grünen über das Wasser laufen können, ist sicherlich nicht gerechtfertigt." Markus Blume, CSU-Pressesprecher: "Wir spielen den Ball der Entschlossenheit und Geschlossenheit gleich weiter, heute mutmaßlich nach Berlin. Ein herzliches Grüß Gott nach Berlin." Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender "Ja, lieber Markus Söder, lieber Markus Blume, liebe Grüße nach München heute aus Aachen. Die Grünen sprechen nur über den Klimaschutz - wichtiges Anliegen - aber sie vergessen die vielen mittelständischen Betriebe. Alle, die den Wohlstand für uns erarbeiten, damit wir ein starkes Land sind. Und die SPD hat sich längst verabschiedet von diesen Fragen. Viele Facharbeiter, auch in Bayern, aber auch in anderen deutschen Ländern wählen inzwischen CSU oder CDU, weil sie wissen, das ist eine Partei, die hat auch noch einen Blick auf ganz normale Menschen. 50 Prozent wohnen nicht in Großstädten. Sie wohnen in ländlichen Räumen und auch deren Interessenvertreter sind CDU und CSU. Wie schaffen wir es, ein klimaneutrales Industrieland zu bleiben? Das ist der Unterschied zwischen uns und den Grünen. Wie man Neutralität wollen wir beide. Bayern mit großer Ambition im Jahr 2040, für ganz Deutschland jetzt vorgesehen: 2045. "

