Erneut eine "dicke" Überraschung: Die Spanier haben gefeiert, als die Weihnachtslotterie, bekannt als "El Gordo" (Der Dicke), am Mittwoch Millionen von Euro im ganzen Land verteilte. Wenige Minuten nachdem ein Schülerpaar der Schule San Ildefonso im Königlichen Theater Spaniens die Glückszahl 86148 gesungen hatte, öffnete Javier Monino, der Lotterieverkäufer, der die meisten Lose in seinem Laden im Bahnhof Atocha verkauft hatte, eine Flasche Champagner, um die Millionen zu feiern, die er gleichsam vermittelt hatte. "Gut, ein bisschen nervös, aber gut. Man rechnet nie damit, man hat immer die Idee, ihn (den Hauptgewinn) zu verkaufen, aber es scheint, dass es manchmal passiert", sagte er. Die Gewinnzahl sorgte auch in Las Palmas de Gran Canaria auf den Kanarischen Inseln für Freude. Ein junges Paar zeigte seinen Gewinnschein vor, während die Leute hinter ihnen Champagner verspritzten. Die farbenfrohe Tradition der Weihnachtslotterie "El Gordo" geht auf das Jahr 1812 zurück und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Spaniern, die einen Teil des beträchtlichen Gewinns abstauben wollen, der in diesem Jahr 2,41 Milliarden Euro betrug. Die Regeln sehen vor, dass ein und dieselbe Nummer mehrmals verkauft werden kann, was dazu führt, dass der Gewinnerlos oft in mehreren Städten verkauft wird. El Gordo wird von der spanischen Lotterie betrieben, und nach der Auszahlung der Gewinner fließt der Erlös in den Staatshaushalt.

