Klimaschutz haben sie sich auf die Fahne geschrieben, die Mitglieder der Initiative Extinction Rebellion, die zum Einstieg in die neue Woche vor mehreren Berliner Bundesministerien protestierten. Unter dem Motto "Stoppt die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen" hielten sie Sitzblockaden ab, unter anderem vor dem Landwirtschaftsministerium, wo die Polizei mit Räumungen begann. Unterstützt wurden sie von Anhängern der Gruppierung Animal Rebellion. Bereits im Morgengrauen saßen Klimaschützer auch vor dem Gebäude, dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorsteht. Hier wolle man den Finger in die Wunde der Behörde legen, erklärte Tino Pfaff, Sprecher von Extinction Rebellion. "Wir wissen, Minister Scheuer steht sehr unter Kritik, es wird tatsächlich zum Teil schon der Rücktritt gefordert. Wir wissen auch, was gerade im Dannenröder Wald passiert, da wird ein Steinzeit-Autobahn-Projekt umgesetzt, dort sollen weite Teile des Waldes gerodet werden, für eine Straße. Wir wissen, wir befinden uns mitten in der ökologischen und Klimakatastrophe. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, und darauf müssen wir auch einfach mal zeigen, das kann so nicht weitergehen." Teile des in Mittelhessen gelegenen Dannenröder Forstes sollen dem Weiterbau der Autobahn A49 weichen, wogegen sich schon eine Weile auch vor Ort, aber nicht nur dort, massiver Protest regt. Doch die Kritik an der politischen Ausrichtung der Bundesregierung sei umfassender, meinen die Klimaschützer. "Natürlich ist nicht nur das Verkehrsministerium mittlerweile problematisch, auch das Wirtschaftsministerium, das Landwirtschaftsministerium. Da überall sitzen unsere Minister und Ministerinnen, die völlig nicht zeitgemäße Politik machen. Und ein Wandel ist unbedingt nötig." Und diesen Wandel, den wolle man eben mit Protestaktionen forcieren.

