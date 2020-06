Donald Trump hat eine Verlegung von amerikanischen Soldaten von Deutschland nach Polen angekündigt. Am Mittwoch traf sich der US-Präsident mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Washington: "Sie haben uns gefragt, ob wir ihnen zusätzliche Truppen schicken würden. Diese würden wahrscheinlich von Deutschland nach Polen verlegt. Wir werden in Deutschland ganz erheblich reduzieren, auf etwa 25.000 Soldaten, von eigentlich 52.000. Deutschland zahlt nur einen sehr kleinen Bruchteil von dem, was es zahlen soll. Sie sollten zwei Prozent zahlen, und sie zahlen etwas mehr als ein Prozent, je nachdem, wie man rechnet. Man könnte auch berechnen, dass sie weniger als ein Prozent zahlen." Trump wirft Deutschland vor, zu wenig für Verteidigung und die Nato auszugeben. Die beiden Staatsoberhäupter teilten mit, ein Verteidigungsabkommen unterzeichnen zu wollen. Dies sende eine starke Botschaft nach Russland, sagte Trump. "Aber ein noch stärkeres Signal an Russland ist die Tatsache, dass Deutschland Russland Milliarden von Dollar zahlt, um Energie von Russland durch die Pipeline zu beziehen. Und da frage ich: Was soll das alles? Sie zahlen Milliarden von Dollar an Russland, dann wir sollen sie vor Russland verteidigen? Das finde ich sehr schlecht. Und ich glaube, die Menschen in Deutschland sind sehr unglücklich darüber. Ich habe viele Freunde aus Deutschland, und die Menschen in Deutschland sind sehr unglücklich darüber." Der polnische Präsident befindet sich in seiner Heimat mitten im Wahlkampf. Duda besuchte Trump als erster ausländischer Staatschef seit Verhängung des Corona-Lockdowns und sprach vom Beginn einer neuen Phase in den US-polnischen Beziehungen. Polnischen Medienberichten zufolge könnten die USA die Entsendung von 2000 Soldaten anbieten, doppelt so viele, wie vor einem Jahr ursprünglich vereinbart.