Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend in Berlin bei der Premiere des Dokumentarfilms "Die Unbeugsamen". Dass Merkel das Land als Kanzlerin jahrelang geprägt hat, ist angesichts der filmischen Dokumente, die Regisseur Torsten Körner zusammengestellt hat, immer noch erstaunlich. Der Zusammenschnitt aus Interviews und historischen Aufnahmen nimmt einen mit in frühere Jahrzehnte - von den 1950ern bis zur Kanzlerschaft Merkels wird gezeigt, welche Rolle Frauen in der west-deutschen Politik spielten. Und wie hart sich Frauen ihren Platz im Parlament erkämpfen mussten. Der Gegenwind - so sagte es auch Merkel - war gewaltig. "Und mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem Mut sind alljene, die Stand gehalten haben, auch heute noch echte Vorbilder für Frauen. Nicht nur in der Politik, sondern ich glaube in allen Lebensbereichen. Aber ich glaube, ich spreche in aller Namen, wenn ich sage, dass an einem Tag wie heute unsere Gedanken bei den vielen Frauen in Afghanistan sind, die in diesen Tagen und Stunden um ihre Leben fürchten müssen, weil sie sich politisch engagiert haben." Neben historischen Ausschnitte - etwa von Parlamentsreden in Bonn - liefert der Film auch neuere Interviews. Zum Beispiel mit den früheren Bundesministerinnen Rita Süssmuth von der CDU und Renate Schmidt von der SPD. Beide waren auch zur Premiere nach Berlin gekommen. O-Ton Rita Süssmuth: "Und wir Frauen haben genug geleistet, um zu zeigen, wir können es noch. Solche Sätze wie "das Mädchen kann es nicht" haben sich nicht bewahrheitet." O-Ton Renate Schmidt: "Ich glaube, dass der Film insoweit wichtig ist, als er deutlich macht, dass die Frauen auch in der alten Bundesrepublik eine Rolle gespielt haben, und zwar eine wichtige Rolle. Und die ist bisher so gut wie untergegangen. Und deshalb bin ich froh, dass es diesen Film gibt." Der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" kommt am 26. August in die Kinos.

