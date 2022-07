STORY: So stellt man sich das Urlaubsparadies Kroatien nicht unbedingt vor. Raslina, ein Dorf nördlich von Split wurde von heftigen Waldbränden heimgesucht. Einige Personen haben dadurch alles verloren, so wie der Deutsche Arndt Dreste. Am Donnerstag erzählte er von seinem Schicksal: "Ich habe dieses Haus im Januar gekauft und wohnt seit dem 4. Januar hier. Mein Haus in Deutschland habe ich verkauft. Dies ist mein Leben hier. Es war hier. Nun muss ich schauen, was kommt." Dutzende Feuerwehrleute kämpften in den vergangenen Tagen gegen mehrere Waldbrände an. Löschflugzeuge waren im Dauereinsatz. Starke Winde erschwerten jedoch die Arbeiten. Trotz aller Mühen, konnten Schäden nicht vermieden werden, wie Natali Milijak berichtet. Sie lebt normalerweise in Südafrika. Aber ihr Familien-Haus ist den Flammen zum Opfer gefallen: "Feuer kam da runter, an der Seite vom Haus hier und entzündete die Olivenbäume, sprang dann über von den Bäumen neben dem Gebäude und setzte das Haus in Brand." Eine heftige Hitzewelle hat vor allem auch den Westen Europas fest im Griff. Neben Waldbränden in Portugal gibt es auch viele Feuer in Spanien, so wie hier in Salamanca, nordwestlich von Madrid. Regionale Behörden gaben an, dass mehr als 4.000 Hektar Land verbrannt seien. Laut der spanischen Meteorologen wird die Hitze auch weiterhin wüten. In den nächsten Tage erwarten Fachleute erneut Temperaturen über 40° Celsius.

