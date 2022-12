STORY: Leckereien - nicht nur, aber auch - zum Fest hat Feinkost Rogacki in Berlin auf Lager. An Heiligabend waren schon früh am Morgen Menschen vor Ort , um vorbestellte Lebensmittel abzuholen und noch die ein oder andere, dringend benötigte Zutat zum Weihnachtsessen einzukaufen. Trotz Krise, Inflation und Krieg wird gekauft. Aber anders, weiß Betriebsleiter Alexander Kreutzmann: "Früher war es halt mehr Masse, dieses Jahr wird genauer gerechnet und wird genauer ein bisschen aufs Geld geschaut. Aber wie gesagt, wir sind guter Hoffnung, dass das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr noch mal gut wird. Wie es nächstes Jahr ist, das steht alles noch in den Sternen." Was sagen diese Kunden dazu? Kaufen Sie anders ein? "Na, also einmal sind die Kinder nicht da. Das ist schon mal anders. Und ja, natürlich muss man ein bisschen schauen, was möglich ist und was nicht. Zum Glück geht es." "Eigentlich wie immer. Also wir haben, wie immer treffen WIR uns in der Familie und haben das traditionelle Essen. Würstchen, Kartoffelsalat, eigentlich nach Corona geht es wieder mit allen irgendwie zusammen. Hoffentlich hat auch keiner Corona. Wir testen uns vorher." Ach ja, Corona, das gibt es ja auch noch. Noch einmal Alexander Kreutzmann. "Die Menge ist schon spürbar, es ist schon wesentlich weniger geworden und ich meine, wir sind jetzt im dritten Jahr. Es gab erst Corona, jetzt gibt es leider den Krieg, die Inflation usw.. Das frisst natürlich bei vielen, vielen große Kerben in die Konten rein, aber nichtsdestotrotz, wir sind guter Hoffnung also bis jetzt. Gestern war schon ein guter Tag, heute - wir haben es jetzt 8:12 Uhr - und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was." Da kommt noch was. Am Samstag hatten die Kunden bis 14 Uhr Zeit, letzte kulinarische Bedürfnisse zu stillen. Na dann, Frohes Fest.

