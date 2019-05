Im Juni 1948, drei Jahre nachdem Deutschland kapituliert hatte und von den Siegermächten besetzt worden war, wurde Westberlin von der Sowjetunion vollständig isoliert. O-Ton Anita Stapel: "Die wollten ganz Berlin für sich kassieren und dachten, mit Aushungern schaffen sie es am schnellsten." Alle Land, Schienen und Wasserwege zum Rest des Landes wurden von der Besetzungsmacht unterbrochen. Allein die Luftkorridore konnten zur Versorgung genutzt werden. Zeitzeugin Anita Stapel erzählt von der sogenannten Luftbrücke, über die britischen und amerikanischen Flugzeuge die Stadt versorgten. O-Ton Anita Stapel: "Dieses Paket hat einem so viel Hoffnung gegeben. Und auch die Tatsache, da sind irgendwo auf der Welt Menschen, die ihren ehemaligen Feinden was geben." Inmitten dieser Versorgungskrise bekam die heute 91-jährige ein Kind. O-Ton Anita Stapel: "Es gab kein Obst, kein Gemüse, kein frisches. Keine Butter, keine Milch. Und all das hat mir gefehlt und insofern war ich also wirklich am Ende nach der Geburt des Kindes, fast verhungert. Das waren solche Schätze, an die man gar nicht geglaubt hat. Es war ja alles, egal was da drin war, es waren alles Dinge, die man nicht hatte und die man lange nicht hatte. Es war Zucker drin und Kakao, ich weiß nicht mehr, ob es Öl oder Erdnussbutter war. Diese Sachen waren immer darin. Die Pakete waren nicht alle gleich. Damals, das war für mich wie ein Schatz, da ist man ein Leben lang dankbar für, sollte man sein." Insgesamt kamen mehr als 10 Millionen Pakete über die Luftbrücke, sie bestand von Juni 1948 bis Oktober 1949.