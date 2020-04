Montagmorgen in einer Subway in New York City. Auf dem Weg zur Arbeit wird es der ein oder andere über sein Smartphone vermutlich schon mitbekommen haben. Die Zahl der Todesfälle in den USA ist laut Angaben der Johns Hopkins Universität auf über 10.000 gestiegen. Nur in Italien und Spanien sind mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Leere Straßen in New York City. Das ganze Land steht unter Schock. Dem Gouverneur vom Bundesstaat New York Andrew Cuomo zufolge, stehe man möglicherweise "am Höhepunkt oder am Beginn des Höhepunkts" der Krise. Darauf deuteten der Rückgang der Einlieferungen ins Krankenhaus und andere Faktoren hin, sagte Cuomo am Montag in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York. Die Maßnahmen wie Schul- und Geschäftschließungen werden bis zum 29. April verlängert. Der Bundesstaat verzeichnet mehr als 4700 Tote und mehr als 130.000 Infizierte. Ähnlich schlimm ist die Lage in der Millionenmetropole New York City. Ärzte und Krankenschwestern gingen am Montag gemeinsam auf die Straßen, um auf den Mangel an Schutzausrüstung in den Krankenhäusern hinzuweisen. Laut Krankenschwester Jullian Primiano ist das nämlich ein Grund dafür gewesen, dass viele Menschen sterben mussten. "Dystopisch. Apokalyptisch. Ich sehe jeden Tag, wie Menschen sterben. Wir haben nicht die Reinigungsmittel, die wir brauchen. Wir haben nicht den Raum, den wir brauchen. Wir haben nicht das Personal, das wir brauchen. Vor meinem Krankenhaus stehen Kühlwagen. Es sterben Menschen. Und es sind arme Menschen, die in Rekordzahlen sterben. Es sind nicht die Reichen. Es sind die Armen. Diese Krankheit tötet die Armen. Sie nennen es wahllos. Das ist es nicht. Die Armen sterben, weil sie ihr Haus verlassen und zur Arbeit gehen müssen." "Die Kollegen, die schon gestorben sind, wir sehen, dass das total vermeidbare Tode gewesen sind. Wir sind hier, weil wir wütend sind, dass der Staat und die Krankenhäuser nicht schnell genug reagieren", fügt Tre Kwon hinzu, die ebenfalls Krankenschwester ist. Der Bürgermeister von New York City Bill de Blasio wies am Montag darauf hin, dass nicht genügend OP-Kittel vorhanden seien. Unter anderem besuchte er eine Fabrik, die diese jetzt herstellen soll. "In der vergangenen Woche haben alle Krankenhäuser zusammen etwa 1,8 Millionen OP-Kittel in New York City verwendet. In dieser Woche werden sie voraussichtlich 2,5 Millionen verwenden, wenn die Krise weiter zunimmt. Wir müssen also dringend mehr OP-Kittel finden." Auf anderen Wegen zu helfen, versucht US-Pop-Sängerin Lady Gaga. Die 34-Jährige kündigte am Montag ein Benefizkonzert zugunsten der Weltgesundheitsorganisation an. "One World: Together at Home" - "Eine Welt, zusammen zu Hause", wird am 18. April im Fernsehen und Internet übertragen. Unter anderem sollen Paul McCartney, Billie Eilish und Elton John auftreten. Die Organisatoren hätten bereits 35 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt.