Privat hat Armin Laschet laut einem Medienbericht bereits einen bestellt. Einen neuen Klein-Elektrowagen, gefertigt in seiner Heimatstadt Aachen. Mit Hilfe von neuen Gefährten wie diesem der Firma "e.GO" hofft NRWs Ministerpräsident in Zukunft auf reinere Luft in den Städten: "Der erste Eindruck ist wirklich, dass es ein sehr kompaktes Auto ist, das man sehr sehr gerne fährt. Ich glaube es ist ideal geeignet für den Stadtverkehr. Und wenn solche Fahrzeuge jetzt viel in den Städten eingesetzt werden, ermöglicht das auch die Stickoxid-Werte sehr schnell zu reduzieren. Und insofern kommt es genau zur richtigen Zeit, wo wir nämlich hohe Erwartungen, sogar Klagen haben, dass die Luft in den Städten besser wird." Laschet gilt laut einem Medienbericht als großer Bewunderer des Geschäftsführers. Günther Schuh wollte mit dem "e.GO life" ein elektrisches Volksauto bauen. Das Land NRW hatte den Aufbau des Werks mit rund 2,6 Millionen Euro unterstützt: "Wir müssen rüberbringen, dass es Elektrofahrzeuge für jedermann gibt. Und wenn man dann abstreicht, dass man sagt, 'okay, ich kann damit keine langen Reisen machen, aber fast alles, was ich sonst fahre, kann ich damit fahren'. Und es kann wirklich jedermann bezahlen. Das ist kein - Elektrofahren ist zum Teil heute etwas für Reiche. Wir wollen es aber für viele machen. Und deswegen glaube ich, ist es höchste Eisenbahn, dass es so ein Angebot gibt und die Signale im Markt zeigen ja auch, dass vielleicht jetzt die Großen auch in das Segment einsteigen. Und dann wird das hoffentlich so groß wie ich es eigentlich immer behauptet habe, dass es groß werden kann." Der Neupreis für den elektrischen Kleinwagen beginnt bei rund 16.000 Euro. Mit einer Batterieladung soll der Fahrer rund 100 Kilometer weit fahren können. Die Ladezeit beträgt derzeit rund fünfeinhalb Stunden.