Römer, Geistliche, Prinzen und Prinzessinnen in einer Prozession. Mehrere Hundert Pferde und ihre Reiter waren am Ostermontag beim Georgiritt im Landkreis Traunstein dabei. Reiter und historische Gespanne waren zu sehen, wie sie am Vormittag zum Ettendorfer Kircherl zogen und es umrundeten, um dort den Segen zu empfangen. Schon seit Jahrhunderten gibt es den Ritt zur Ehren des Heiligen Georgs. "Das Besondere ist ja, dass das keine Faschingsveranstaltung ist, sondern eine historische Pferdewallfahrt. Und von daher ist sie sehr stark verwurzelt hier in der Tradition." "Diese satten Wiesen hier und die Leute mit dazu, das ist wirklich eine Augenweide." "Seit 30 Jahren wohne ich hier in Traunstein und das gehört einfach dazu. Am Ostermontag ist bei uns ein jeder da dabei." Der Heilige Georg zählt zu den beliebtesten Heiligen der Christenheit und ist vor allem durch die Drachentöter-Legende bekannt. Demnach streckte Georg einen Drachen mit seiner Lanze nieder, der zuvor eine ganze Stadt tyrannisiert hatte. Nach vollbrachter Tat erklärte Georg, dass ihm das nur durch die Hilfe Jesu gelungen sei. Der Gedenktag des Heiligen Georgs wird am 23. April begangen.